В 1442-м мотострелковом полку с Покровского направления фиксируется катастрофический дефицит военной техники. Ситуация настолько критична, что российские военные вынуждены изымать транспорт у гражданских, что приводит к срывам логистики и росту потерь. Об этом передает «АТЕШ».



«Не хватает не только бронетехники и автомобилей, но даже обычных мотоциклов. Командование приказывает конфисковывать транспорт у мирных жителей, а среди самих военнослужащих участились случаи воровства», - говорится в сообщении.



Кроме того, один из агентов рассказал, что в его подразделении мотоцикл украли прямо у раненого солдата: его оставили, а транспорт забрали.



Ранее мы писали, что приезжие из России делятся впечатлениями о Донецке: город разрушен, топлива катастрофически не хватает.

