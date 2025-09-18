Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

У оккупантов на Покровском направлении критическая ситуация с техникой, не хватает даже мотоциклов

18 сентября 2025, 19:20

В 1442-м мотострелковом полку с Покровского направления фиксируется катастрофический дефицит военной техники. Ситуация настолько критична, что российские военные вынуждены изымать транспорт у гражданских, что приводит к срывам логистики и росту потерь. Об этом передает «АТЕШ».

«Не хватает не только бронетехники и автомобилей, но даже обычных мотоциклов. Командование приказывает конфисковывать транспорт у мирных жителей, а среди самих военнослужащих участились случаи воровства», - говорится в сообщении.

Кроме того, один из агентов рассказал, что в его подразделении мотоцикл украли прямо у раненого солдата: его оставили, а транспорт забрали.

Ранее мы писали, что приезжие из России делятся впечатлениями о Донецке: город разрушен, топлива катастрофически не хватает

