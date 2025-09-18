Россия атаковала Киевщину дронами: из-за падения БПЛА пострадал мужчина

Российские военные вечером 18 сентября запустили дроны по Украине. Известно, что в Киевской области зафиксировали падение обломков в Бориспольськом районе. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.



«В результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона в Бориспольском районе ранен человек», — отметил он.



По словам Калашника, мужчина 60 лет получил осколочное ранение поясничной области спины. Состояние пострадавшего средней тяжести.



Его госпитализировали в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что ночью, 18 сентября, в Киевской области вспыхнули пожары после атаки российских беспилотников.

