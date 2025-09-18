Путин сообщил, сколько российских солдат сосредоточено в районе линии фронта в Украине

Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной. Фото: AFP

По состоянию на 18 сентября в районе линии фронта в Украине находятся более 700 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил глава Кремля Владимир Путин, передает пропагандистское издание «ТАСС».



«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находится», — сказал Путин.



По его словам, «среди этих людей надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности», как работа в органах власти.



