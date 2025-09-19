Эвакуация из Покровской громады: поезда отправляются со станции Павлоград

Эвакуация из Покровской громады.

Жителям Покровской громады рекомендовано срочно эвакуироваться из-за обстрелов российских войск. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

Эвакуационные поезда отправляются со станции Павлоград I. Для регистрации обратитесь по телефонам:

Контакт-центр Покровской МВА: 0-800-300-101

Областная «горячая линия» по вопросам эвакуации: 0800-500-121

Горячая линия полиции «Белый ангел» (отдел организации эвакуационных мероприятий): 066-561-9102

Местные власти подчеркивают, что своевременная эвакуация — единственный способ защитить себя и близких. Каждое решение имеет значение для вашей безопасности.

