Украинские дроны нейтрализуют «ждунов» РФ сетками

Украинские разработчики и операторы БПЛА продемонстрировали эффективный способ борьбы с российскими «ждунами» — беспилотниками, которые зависают в засаде в ожидании цели.



На опубликованном видео видно, как дрон типа «Мавик» запускает картридж с сетью: сеть накрывает вражеский аппарат, и тот не может взлететь.



«Преимущество этой тактики — не только уничтожение конкретного дрона. Оператор напрасно теряет рабочее время, ожидая цель. А когда цель появляется, вы сами понимаете, что происходит дальше. Приглашаем пилотов мавиков к работе — готовы бесплатно спонсировать картриджами с сетками», — говорится в сообщении инициативы.



Такой подход позволяет одновременно минимизировать риски для людей и техники на наших позициях и системно истощать вражеские разведывательные возможности.