Предатель из Крыма командует российским штурмом Купянска — BBC Украина

Сергей Стороженко. Фото: Кримський Розслідувач

6-я армия России, ведущая наступление на Купянск, находится под командованием генерал-лейтенанта Сергея Стороженко — уроженца Харьковщины, сообщает BBC Украина.



До 2014 года Стороженко служил в ВМС Украины и командовал 36-й бригадой береговой обороны в Крыму, где под его руководством находилось около 1200 военнослужащих. После оккупации полуострова он нарушил присягу: возглавил созданную российскими властями 126-ю бригаду береговой охраны и уже 23 марта 2014 года получил российский паспорт.



К началу полномасштабной войны Стороженко занимал должность начальника штаба 35-й армии Восточного военного округа РФ. Подразделения этой армии участвовали в боях на Харьковщине, но, по данным Американского института изучения войны, к июню 2022 года были фактически уничтожены под Изюмом.



Теперь генерал, когда-то присягавший Украине, руководит российскими штурмами против родного региона.