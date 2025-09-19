В Киеве успешно прооперировали защитника Азовстали с пулей в сердце

Три года защитник Азовстали провел в плену с пулей в сердце. Недавно его успешно прооперировали в Киеве. Видео с пациентом и операцией появилось в украинских телеграм-каналах.



«Пуля чудом ничего не повредила. Сейчас мы ее удалили. Думаю, он проживет долгую и счастливую жизнь», – сообщил директор Института сердца Борис Тодуров.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что узник Азовстали Евгений Капустян приговорен к 18 годам и не попадает в обмены военнопленных.