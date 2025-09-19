МАГАТЭ приняла резолюцию о немедленной деоккупации ЗАЭС

69-я Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине».



Документ, который поддержали 62 государства-члена, призывает Российскую Федерацию к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и возвращению её под полный контроль Украины.



«62 голоса "за" – это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная Россией ЗАЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины», — заявила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.



Резолюция содержит прямой призыв к выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС и подтверждает, что все ядерные объекты Украины должны работать под суверенным контролем украинских органов.



Документ также поддерживает непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на попытки России подорвать её деятельность. Эксперты фиксируют каждый инцидент и риск на международном уровне.



Резолюция напомнила о российских ударах по Чернобыльской зоне и повреждении Нового безопасного конфайнмента, создающих угрозу международной ядерной безопасности.



Украина настаивает на усилении международного давления на Россию для полного выполнения всех резолюций МАГАТЭ и возвращения Запорожской АЭС под контроль страны. Напомним, ЗАЭС находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.