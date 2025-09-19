Обмелевший Днепр, пожары и исторические артефакты. Как подрыв Каховской ГЭС повлиял на Запорожскую область

Обмелевший Днепр на Запорожье. Фото: кадр из видео

После подрыва россиянами Каховской ГЭС сильно осушились берега Днепра в Запорожской области. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».



Вода опустилась на 5-6 метров, что привело к практически полному исчезновению плавней на территории Национального заповедника «Хортица». Из-за засухи, российских обстрелов, а также неосторожного обращения с огнем местных жителей, этим летом и в начале осени Хортица горела десятки раз. На участках, которые раньше были плавневыми озерами, накопился слой органики. Он под влиянием жаркой погоды постоянно воспламенялся.



В то же время обмелевшие берега Днепра показали и ценные исторические артефакты, которые исследуют местные археологи.



О потерях для природы Хортицы и последних находках археологов смотрите в эксклюзивном репортаже «Новостей Донбасса».

