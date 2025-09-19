На оккупированной Луганщине в шахте сорвались вагонетки с углем: есть погибший и пострадавшие шахтеры

Шахта «Одесская №1». Фото: «Прокуратура ЛНР»

В оккупированной Луганской области в шахте «Одесская №1» трое шахтеров осуществляли выход из шахты на поверхность на груженных углем вагонетках, не предназначенных для перевозки людей. Об этом стало известно из сообщения так называемой «Прокуратуры ЛНР».



Оккупанты утверждают, что при подъеме оборвался металлический канат, в результате чего вагонетки скатились вниз.



«Погиб один человек, два – госпитализированы. Работа на шахте приостановлена», – сказали в фейковом ведомстве.

Напомним, что на оккупированной Луганщине произошла авария на магистральном водоводе, в результате чего города и поселки остались без воды.