Из Константиновской громады вывезли еще 9 людей

В Константиновке продолжается эвакуация. Фото: Константиновская ГВА

В пятницу, 19 сентября, из прифронтовой Константиновской громады Донецкой области эвакуировались еще девять жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«Константиновская городская военная администрация вывезла из-под обстрелов и передала волонтерам благотворительного фонда «Ангелы Спасения» еще 9 жителей громады. Волонтеры сопровождают людей в безопасные регионы для дальнейшего размещения и проживания», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что все эвакуированные обязательно получат финансовую, медицинскую, психологическую и информационную помощь. Константиновская городская военная администрация искренне благодарит всех неравнодушных, кто протягивает руку помощи мирным жителям.





Ранее мы писали, что жителям Покровской громады рекомендовано срочно эвакуироваться из-за обстрелов российских войск.

