На Днепропетровщине установили эвакуированный из Покровска памятник Тарасу Шевченко

Памятник Тарасу Шевченко в свое время украшал центральную площадь Покровска, но из-за приближения фронта был эвакуирован в декабре 2024 года. Теперь монумент установили в городе Самар Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.
Некоторое время памятник находился на хранении, а сегодня нашел новое место в городе Самар.
«Релокация памятника Кобзарю — это уже не первый пример успешного сотрудничества: ранее в Самару была обустроена спортивная площадка, эвакуированная из Покровска. Она быстро стала популярной как среди переселенцев, так и среди местных жителей», — отметили в ведомстве.
Шевченко был открыт в Покровске 13 октября 2019 года на центральной площади города. Автором проекта является художник и скульптор Петр Антип. Скульптурная композиция выполнена из бронзы и гранита, ее размеры составляют 13 на 6 метров. В центре — фигура Шевченко, который сидит на стуле, а рядом оставлен пустой стул для горожан.
