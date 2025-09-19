На Днепропетровщине установили эвакуированный из Покровска памятник Тарасу Шевченко

В г.Самар установили эвакуированный из Покровска памятник Тарасу Шевченко. Фото: Покровская ГВА

Памятник Тарасу Шевченко в свое время украшал центральную площадь Покровска, но из-за приближения фронта был эвакуирован в декабре 2024 года. Теперь монумент установили в городе Самар Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской ГВА.



Некоторое время памятник находился на хранении, а сегодня нашел новое место в городе Самар.



«Релокация памятника Кобзарю — это уже не первый пример успешного сотрудничества: ранее в Самару была обустроена спортивная площадка, эвакуированная из Покровска. Она быстро стала популярной как среди переселенцев, так и среди местных жителей», — отметили в ведомстве.





Шевченко был открыт в Покровске 13 октября 2019 года на центральной площади города. Автором проекта является художник и скульптор Петр Антип. Скульптурная композиция выполнена из бронзы и гранита, ее размеры составляют 13 на 6 метров. В центре — фигура Шевченко, который сидит на стуле, а рядом оставлен пустой стул для горожан.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе установили символ тоталитаризма первой половины ХХ века.

