Операторы Сил беспилотных систем уничтожили переправу и танки армии РФ

Операторы СБС нанесли мощный удар. Фото: скриншот

Операторы 412-го полка Nemesis СБС на одном из ключевых участков фронта поразили несколько единиц танков и гаубиц российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СБС.



Украинские военные сообщили, что удар по оккупантам помог снизить интенсивность атак россиян, а также улучшить тактическую ситуацию для подразделений Сил обороны.



Кроме того, операторы полка уничтожили переправу и склад с горюче-смазочными материалами, в результате чего у армии РФ стало меньше возможностей оперативно перебрасывать резервы и обеспечивать их горючим.



Ранее мы писали, что украинский фронтовой истребитель МиГ-29 на юге нанес удар по российским морским пехотинцам.

