Один погиб и пять пострадали человек за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкина

В Донецкой области за минувшие сутки, 18 сентября, погиб один человек, кроме того, еще пять пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 19 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 5 человек получили ранения. В частности, в Константиновке, Покровске и Ямполе.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3647 человек, получили ранения — 8155 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 18 сентября россияне убили пять жителей Донецкой области — в городе Константиновка.

