В ночь на 20 сентября украинские военные нанесли удары по военным объектам Российской Федерации. Поражены Саратовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, где зафиксированы взрывы и пожары. Также огнем ССО поражена линейно-производственно-диспетчерская станция «Самара» в Самарской области. Результаты поражения уточняются. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральном штабе.



Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в рф (более 7 млн тонн нефти ежегодно). В районе цели подтверждены взрывы и масштабный пожар.



Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (г. Новокуйбышевск, Самарская область, РФ). НПЗ обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год).



По предварительной информации, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорания.



Также ВСУ осуществлено огневое поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры — линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» (населенный пункт Просвет, Самарская область).



ЛПДС «Самара» — производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта РФ).



Ранее мы писали, что в ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ ударили по логистическому хабу 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области.

