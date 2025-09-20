РФ ночью запустила баллистику, крылатые ракеты и дроны: ПВО сбила более 500 целей

ПВО сбила 583 БПЛА. Фото: Википедия

В ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Всего россияне запустили 619 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона сбила 583 цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



РФ выпустила:



- 579 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;



- 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска, и аннексированного Крыма;



- 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.





По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 583 цели:



- 552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;



- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;



- 29 крылатых ракет Х-101.



Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 18 сентября, погиб один человек, кроме того, еще пять пострадали.

