РФ ночью запустила баллистику, крылатые ракеты и дроны: ПВО сбила более 500 целей

20 сентября 2025, 10:31

РФ ночью запустила баллистику, крылатые ракеты и дроны: ПВО сбила более 500 целей

ПВО сбила 583 БПЛА. Фото: Википедия ПВО сбила 583 БПЛА. Фото: Википедия

В ночь на 20 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Всего россияне запустили 619 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона сбила 583 цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

РФ выпустила:

- 579 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ;

- 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска, и аннексированного Крыма;

- 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 583 цели:

- 552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

- 29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 18 сентября, погиб один человек, кроме того, еще пять пострадали.

