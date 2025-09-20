Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Под Покровском на мине подорвалось авто с журналисткой: ее госпитализировали в Краматорск

20 сентября 2025, 11:19

Под Покровском на мине подорвалась машина, которая везла съемочную группу «5 канала». Фото: Петр Порошенко Под Покровском на мине подорвалась машина, которая везла съемочную группу «5 канала». Фото: Петр Порошенко

18 сентября около 14:00 в окрестностях Покровска в результате наезда автомобилем на мину, пострадала журналистка «5 канала» 1979 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

Журналистка направлялась в Покровск с целью ведения репортажа в сопровождении военнослужащих.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил инцидент и опубликован фото поврежденной машины. По словам политика, пострадала военная журналистка Ольга Калиновская. У нее минно-взрывная и акубаротравма.



Кроме того, 19 сентября, около 08:00 россияне атаковали Покровск, ранена женщина, ей ориентировочно 70 лет. Пострадавшая находится без сознания, анкетные данные и диагноз устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 18 сентября, погиб один человек, кроме того, еще пять пострадали.

