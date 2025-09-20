Войска РФ за сутки ударили по населенным пункта Донетчины более 15 раз: фиксируется много повреждений

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 19 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома и административные здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Криворожье повреждены 8 частных домов. В Покровске ранен человек.

Краматорский район. В Ямполе ранен человек. В Донецком Николаевской громады поврежден дом. В Дружковке повреждены 2 дома и предприятие. В Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 2 частных дома, 2 админздания и торговый павильон.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 18 сентября, погиб один человек, кроме того, еще пять пострадали.

