Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине

Российские оккупанты регулярно приостанавливали водоснабжение в оккупированных городах. В частности, в Алчевске, Кадиевке, Брянке и населенных пунктах, которые расположены рядом. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



Россияне заявляли якобы о масштабной замене водопроводов.



«Впрочем, питьевой воды в этих городах нет и сейчас, потому что произошла очередная авария на магистральном водоводе. Без воды остались около 250 тысяч человек», — отметил он.



Ранее мы писали, что 18 сентября по причине аварии на магистральном водоводе прекратили водоснабжение ряда территорий в оккупированной Луганской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях