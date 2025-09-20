В Краматорском районе спасатели ликвидировали два пожара

Утром в Донецкой области спасатели потушили два пожара. Фото: ГСЧС

Ночью 20 сентября в Краматорске и Краматорской громаде Донецкой области вспыхнули пожары. В результате этого никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В Краматорске возникло возгорание хозяйственной постройки на территории частного дома. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние здания.



Еще один пожар произошел в поселке Райгородок, загорелась сухая трава. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени, однако спасатели оперативно локализовали пожар на площади 500 кв. м.





Когда продолжалась ликвидация пожара, российские оккупанты обстреляли место происшествия. Никто не пострадал.



Ранее мы писали, что утром в четверг, 18 сентября, российские оккупанты атаковали село Яцковку в Лиманском районе Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар.

