Три истребителя РФ нарушили воздушное пространство Эстонии

Российские истребители МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились там 12 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.



«Нарушение произошло над Финским заливом, где три истребителя МИГ-31 Российской Федерации без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии и пробыли там в общей сложности 12 минут», — говорится в сообщении.



По словам министра иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, в этом году Россия уже четыре раза нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо, но нарушение, которое произошло 19 сентября, является беспрецедентно грубым.



Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест.



Ранее мы писали, что на территории Польши обнаружила семь беспилотников и части одной ракеты.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях