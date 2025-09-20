Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Три истребителя РФ нарушили воздушное пространство Эстонии

20 сентября 2025, 17:19

Три истребителя РФ нарушили воздушное пространство Эстонии

Российские истребители МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились там 12 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Нарушение произошло над Финским заливом, где три истребителя МИГ-31 Российской Федерации без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии и пробыли там в общей сложности 12 минут», — говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, в этом году Россия уже четыре раза нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо, но нарушение, которое произошло 19 сентября, является беспрецедентно грубым.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест.

Ранее мы писали, что на территории Польши обнаружила семь беспилотников и части одной ракеты. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Эстония
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
16:49
На оккупированной Луганщине в шахте сорвались вагонетки с углем: есть погибший и пострадавшие шахтеры
15:55
Оккупанты пытаются скрыть расстрел мирных жителей на Херсонщине
16:52
В Энергодаре женщину оккупанты приговорили к 14 годам за переводы волонтерам ВСУ
15:51
Нехватка бензина в Донецке: на АЗС до сих пор украинский язык
14:44
Оккупанты в Херсонской области грозят конфискацией за мусор
13:36
Оккупанты игнорируют фильтры на заводах Донбасса — «Жовта Стрічка»
13:26
В Госдуме предлагают отключать интернет: оккупированный Донбасс рискует остаться без связи с миром
13:13
На оккупированных территориях Украины рекордное падение урожая
12:48
Старый флот грозит оставить рыбаков РФ без работы и рыбы
11:32
В оккупированном Рубежном антисанитария из-за мусора возле домов и на улицах: в ОВА рассказали, что происходит
11:12
На оккупированной Луганщине произошла авария на магистральном водоводе: города и поселки остались без воды
09:39
Судьи-перебежчики из Крыма получили по 11 и 12 лет тюрьмы
18:29
Пожары в Луганске: жители жалуются на едкий дым
17:20
Оккупанты сфабриковали дело против гражданки Украины за службу в полку «Азов»
13:54
В оккупированном Мелитополе захватчики запускают новую волну мобилизации
12:55
Печенье с Кремлем, медведем и терриконами изготовили на оккупированной Донетчине
11:45
ВОТ Херсонщины остались без топлива — ситуация критическая
11:02
В армии РФ калечат солдат за побег с фронта — ГУР
все новости
17:19
Три истребителя РФ нарушили воздушное пространство Эстонии
15:59
Оккупанты продвинулись в трех областях — DeepState
14:55
В Краматорском районе спасатели ликвидировали два пожара
13:58
Партизаны выявили позицию «Града» оккупантов, который обстреливал Донетчину: Силы обороны уничтожили установку
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
11:37
Войска РФ за сутки ударили по населенным пункта Донетчины более 15 раз: фиксируется много повреждений
11:19
Под Покровском на мине подорвалось авто с журналисткой: ее госпитализировали в Краматорск
10:31
РФ ночью запустила баллистику, крылатые ракеты и дроны: ПВО сбила более 500 целей
10:15
ВСУ ударили по стратегическим объектам России
09:28
Один погиб и пять пострадали человек за сутки в Донецкой области
22:30
Украина будет экспортировать некоторые виды своего оружия — Зеленский
22:10
ВСУ продвинулись на три-семь километров на Добропольском направлении, освободили семь населенных пунктов
21:27
Дроновая атака по Дружковке: пострадавшие находятся в больнице, один из раненых потерял ногу и руку
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
19:54
Операторы Сил беспилотных систем уничтожили переправу и танки армии РФ
19:35
На Днепропетровщине установили эвакуированный из Покровска памятник Тарасу Шевченко
18:47
Поезд «Каменское-Краматорск» остановился из-за травмирования человека
17:27
МиГ-29 ВСУ ударил по морпехам РФ бомбой HAMMER на юге
17:26
Армия РФ несколько раз ударила по Краматорской громаде дронами: есть повреждения
17:13
Из Константиновской громады вывезли еще 9 людей
все новости
ВИДЕО
Экспорт вооружения откроет Украина частично. Фото: ОП Украина будет экспортировать некоторые виды своего оружия — Зеленский
19 сентября, 22:30
Операторы СБС нанесли мощный удар. Фото: скриншот Операторы Сил беспилотных систем уничтожили переправу и танки армии РФ
19 сентября, 19:54
Удар по месту скопления штурмовых групп РФ. МиГ-29 ВСУ ударил по морпехам РФ бомбой HAMMER на юге
19 сентября, 17:27
Обмелевший Днепр на Запорожье. Фото: кадр из видео Обмелевший Днепр, пожары и исторические артефакты. Как подрыв Каховской ГЭС повлиял на Запорожскую область
19 сентября, 16:05
В Киеве успешно прооперировали защитника Азовстали с пулей в сердце В Киеве успешно прооперировали защитника Азовстали с пулей в сердце
19 сентября, 13:13
F-16 сбивает дрон-камикадзе Shahed-136. F-16 сбил дрон-камикадзе «Шахед» во время атаки РФ
19 сентября, 12:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор