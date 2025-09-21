ВСУ отражают наступления оккупантов на восьми направлениях восточного фронта

Лиманское направление. Источник: t.me/petrenko_iHS

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную сводку о ситуации на восточном фронте по состоянию на 21 сентября 2025 года.



На Северском направлении украинские защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск в сторону Дроновки и рядом с Серебрянкой. На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр.



На Торецком направлении враг предпринял 15 атак у Иванополья, Щербиновки, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Полтавки, Софиевки и в сторону населенного пункта Бересток.



Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении: здесь за сутки зафиксировано 52 столкновения в районах Владимировки, Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Нового Шахового, Лисовки, Зверового, Новоукраинки и в направлении Покровска, Казацкого и Новопавловки.



На Донбассе сложная обстановка остается на Лиманском направлении — там российские войска атаковали 15 раз, пытаясь продвинуться в районах Грековки, Новомихайловки, Шандриголово и в сторону Новоселовки. По данным Telegram-канала PETRENKO ✙, российские войска продвинулись на юге Среднего и продолжают штурмовать в направлении центра. В Шандриголово противник ведет бои в центральной части поселка и закрепился на южной окраине. Также продолжаются сражения за лесополосы в районах Шандриголово и Дерилово.

Как сообщает Генштаб, на Новопавловском направлении Силы обороны остановили 22 попытки противника прорвать оборону в районах Мирного, Поддубного, Филии, Андреевки-Клевцово, Сичневого, Малиевки, Камышевахи, Новоивановки, а также в сторону Березового и Нововасильевского.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских войск в районах Полтавки и Ольговского. На Ореховском направлении защитники отбили одну атаку в сторону Новоандреевки. На Приднепровском направлении противник предпринял две безуспешные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

Напомним, российские войска продвинулись вблизи четырех населенных пунктов трех областей Украины.