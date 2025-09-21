Nemesis уничтожил инженерную машину армии РФ с защитой от ядерного удара

Скриншот. Источник: t.me/nemesis_412

412-й полк Nemesis Сил беспилотных систем Украины уничтожил российскую инженерную машину разграждения (ІМР-3М), которая предназначена для обеспечения наступательных действий. Эта техника используется для прокладывания проходов через минные поля, расчистки дорог от завалов и выполнения различных инженерных задач.



Как сообщается, в российской армии ІМР-3М называют «терминатором на гусеницах». Машина оснащена усиленной броней, пулеметом, защитой от последствий ядерного удара и способна самостоятельно преодолевать минные заграждения.

По данным украинских военных, с 2022 года было визуально подтверждено уничтожение всего двух таких машин. Последний случай ликвидации ІМР-3М фиксировался более года назад.

