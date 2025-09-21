Дроны Нацгвардии выбивают оккупантов с Покровского направления

Дроны НГУ выбивают оккупантов с Покровского направления. Источник: t.me/spartan_ngu

Третья бригада оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины показала, как выбивает российских захватчиков с Покровского направления в Донецкой области.



Спрятаться на чужой земле непросто. А когда в поле зрения попадают беспилотники «Спартана» — это становится невозможным, сообщают операторы «Спартан».



На Покровском направлении враг в последние мгновения своей жизни видит и слышит только украинские дроны. Каждый день благодаря работе операторов подразделения десятки российских пехотинцев находят свой финал, отмечают украинские защитники.

