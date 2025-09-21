Защитники Украины сорвали планы оккупантов на Покровском и Новопавловском направлениях

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Сегодня, 21 сентября, на линии фронта произошло 82 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Украинские защитники удерживают позиции, срывают планы противника и продолжают останавливать наступательные действия российских войск.



Лиманское направление. Зафиксировано 12 боестолкновений у населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка. Семь боев еще продолжаются.

Северское и Краматорское направления. На данный момент здесь не наблюдается активных боевых действий.



Торецкое направление. Восемь атак оккупантов пришлись на районы Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка. Сейчас бои идут в двух точках. По Константиновке противник нанеёс авиаудар управляемыми авиабомбами.

Покровское направление. С начала суток произошло 28 боевых столкновений разной интенсивности в районах Панковки, Никаноровки, Новоэкономического, Червоного Лимана, Проминя, Чунишина, Зверева, Удачного, Котлиного и Дачного. Один бой продолжается.

По данным Telegram-канала Petrenko+, на юге Покровска украинские военные отбили очередную атаку в районе дачных массивов «Виноградники». Плацдармом для атак российской пехоты на многоэтажную застройку служит поселок Зеленовка. В Новопавловке ситуация стабилизирована, российских подразделений там нет.

Новопавловское направление. Противник 12 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сичневое, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское. Три боестолкновения продолжаются.

Гуляйпольское направление. Украинские защитники успешно отбили атаку оккупантов возле Ольговского.

Ореховское направление. Враг четырежды пытался наступать на позиции наших подразделений в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

Напомним, Третья бригада оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины показала, как выбивает российских захватчиков с Покровского направления в Донецкой области.