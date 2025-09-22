Сегодня Путин сделает ряд важных заявлений — Песков

Владимир Путин. Фото: ТАСС

Сегодня, 22 сентября, глава Кремля Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с членами российского Совбеза.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

По его словам, после совещания Путин сделает ряд важных заявлений.

Больше информации относительно тем запланированных заявлений Путина на данный момент нет.

Напомним, по состоянию на 18 сентября в районе линии фронта в Украине находятся более 700 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил глава Кремля Владимир Путин.