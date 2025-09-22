Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Жилье и компенсации получили 13 тысяч из 4,5 миллиона нуждающихся ВПЛ

22 сентября 2025, 14:27

За три года государственные и донорские программы помогли решить жилищные вопросы лишь для незначительной части внутренне перемещенных лиц. Несмотря на десятки миллиардов гривен расходов, более 4 млн украинцев продолжают оставаться без собственного жилья. Об этом пишет «Экономическая правда».

По официальным данным, в Единой базе ВПЛ числится свыше 220 тыс. активных заявлений о потребности в жилье, но за все время закрыты только несколько десятков. Ключевая проблема кроется в учете: разные ведомства называют несопоставимые цифры, а государство не имеет единой классификации жилищных потребностей — временное жилье, компенсации или аренда учитываются разрозненно. В результате бюджетные средства часто распределяются неэффективно, а переплаты по пособиям достигают сотен миллионов гривен.

Наиболее эффективными оказались жилищные сертификаты и компенсации ветеранам: они имеют высокую «конверсию» в реальное приобретение жилья. В то же время временное размещение и льготные кредиты охватили лишь малую долю переселенцев, несопоставимую с масштабом запроса.

Исследования подтверждают: с 2022 года жилье или финансовую помощь получили около 13 тыс. ВПЛ, что составляет менее 0,3% от общего числа переселенцев. Таким образом, главной проблемой остается не столько дефицит денег, сколько отсутствие системного управления данными и приоритетами.

Новым шагом правительства стало решение о строительстве социального арендного жилья с привлечением кредита ЕИБ на 200 млн евро. Однако эксперты предупреждают: без прозрачных критериев и достоверной аналитики этот проект рискует повторить судьбу предыдущих инициатив, став затратным, но малоэффективным.

Напомним, по состоянию на середину 2025 года в Украине зарегистрировано около 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. Согласно статистике Минсоцполитики, среди них 60% — это женщины (2,7 млн), 40% — мужчины (1,8 млн), около 900 тысяч — дети. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области — более полумиллиона жителей.

