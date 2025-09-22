Оккупанты дронами ударили по поселку Малотарановка: повреждена специализированная школа

Ночью 22 сентября российская армия ударила по поселку Малотарановка, Краматорской громады Донецкой области с помощью беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В результате попадания двух БПЛА типа «шахед» существенно повреждены капитальные сооружения основного здания областной специализированной школы», — говорится в сообщении.



Кроме того, частично повреждены дома, также взрывной волной в около тридцати частных домах повреждены окна и крыши.



Получили повреждения линии электропередач и один автомобиль.



Ранее мы писали, что российские военные ночью 22 сентября ударили по Краматорской громаде Донецкой области. В результате обстрела повреждено учебное заведение.

