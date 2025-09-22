В Алексеево-Дружковке беспилотник снова атаковал гражданский автомобиль: ранена женщина

Иллюстративное фото

Сегодня, 22 сентября, в Алексеево-Дружковке российский дрон снова ударил по автомобилю, в котором находились гражданские. В результате атаки была ранена женщина.

Об этом сообщает канал «Дружковка Инфо».

«Еще один прилет дрона в автомобиль с гражданскими у пищевкусовой фабрики. Ранение получила женщина», — говорится в сообщении.

Также появилось видео одного из сегодняшних прилётов в Алексеево-Дружковке.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник утром 22 сентября атаковал автомобиль с мирными жителями в поселке Алексеево-Дружковка Дружковской городской громады Краматорского района. Есть раненые.