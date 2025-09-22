ВСУ продолжают действия на Добропольском направлении: уничтожено 2696 оккупантов

Украинские военные продвигаются вперед на Добропольском направлении. За прошедшие сутки ВСУ восстановили контроль над 1,3 км², а также уничтожили оккупантов на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км. Всего за время операции, по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года, освобождено 164,5 км², 180,8 км² — зачищено от ДРГ противника», — отметил он.



По словам Сырского, в ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупанта, общие потери противника — 65 человек. Также уничтожено 11 единиц военной техники (артиллерийских систем — 4; БПЛА — 6, мотоциклов — 1).



Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ россиян — девять.



Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них безвозвратные — 1492.



Также оккупанты потеряли — 856 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков — 12, боевых бронированных машин — 38, артсистем — 175, РСЗО — 5, автотехники — 441, мотоциклов и квадроциклов — 58, специальной техники — 1, БпЛА — 173.



Ранее Сырский писал, что всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² — зачищено от ДРГ».

