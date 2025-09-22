Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо

Владимир Сальдо. Фото с телеграм-канала Андрея Цаплиенко

Гауляйтер временно оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо мог погибнуть во время удара по санаторию «Форос» в оккупированном Крыму – так называемой даче ФСБ. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своем канале в Телеграм со ссылкой на российские СМИ в понедельник, 22 сентября.

«Появилась информация, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находился на объекте в момент атаки. По данным источника, он не выходит на связь с воскресенья, а представители оккупационной администрации пытаются установить его местонахождение», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что вечером 21 сентября в Крыму прогремела серия взрывов, вызвавшая пожар возле поселка Санаторное (район Яхт Хауса «Форос»). Местные жители сообщали о повреждении элитного комплекса «Форос», который с советских времен использовался как место отдыха партийной и военной элиты.