Минобороны Британии: Росгвардия усиливается танками для войны против Украины

Иллюстративное фото

Британское Министерство обороны в соцсети Х сообщило, что Росгвардия, напрямую подчиняющаяся Владимиру Путину, усиливает свои подразделения танками. Это значительно расширяет ее боевые возможности.

По данным сводки, Росгвардия насчитывает до 400 тысяч человек и традиционно отвечает за внутреннюю безопасность РФ. Однако ее части уже развернуты на временно оккупированных территориях Украины, где выполняют задачи по охране тыла. Некоторые подразделения также участвуют в боях на передовой, хотя их подготовка для интенсивных боевых действий считается слабой. Формирование танковых частей началось после указа Путина в августе 2023 года.



«Создание танковых подразделений — это заметная милитаризация Росгвардии, которая увеличивает ее способность противостоять военным и парамилитарным угрозам», — отмечает британская разведка.

Напомним, ВСУ продолжают действия на Добропольском направлении: уничтожено 2696 оккупантов.