Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

СБУ сообщила о подозрении главе оккупационного концерна «Донбассгаз» в Докучаевске

22 сентября 2025, 18:01

СБУ сообщила о подозрении главе оккупационного концерна «Донбассгаз» в Докучаевске

Подозреваемый глава оккупационного концерна «Донбассгаз» в Докучаевске. Фото: СБУ Подозреваемый глава оккупационного концерна «Донбассгаз» в Докучаевске. Фото: СБУ

СБУ задокументировала преступления и собрала безоговорочные доказательства вины коллаборанта, который возглавил так называемое «Докучаевское управление по газоснабжению и газификации ГК "Донбассгаз"». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По материалам дела, этот оккупационный концерн был создан указом главы группировки «ДНР» в январе 2015 года. В состав предприятия входят структуры, которые перешли под контроль представителей оккупационной администрации и осуществляют транспортировку природного газа по магистральным газопроводам, хранение и реализацию сжиженного газа и метана.

До начала оккупации он работал главным инженером в этом же управлении. А после захвата города российскими войсками возглавил подразделение.

Основная задача структуры – на захваченных мощностях украинского предприятия «Донецкоблгаз» обеспечивать потребности войск захватчиков и их администрации.

Также мужчина вносил изменения в систему газоснабжения на оккупированных территориях, готовил документы по узакониванию деятельности структурного подразделения и осуществлял контроль за финансово-экономическими результатами управления.

На основании собранной доказательной базы ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ сообщила о новом подозрении главе группировки «ДНР» Денис Пушилину, который организовал вывоз в РФ имущества мариупольских комбинатов.

ТЕГИ

Места
Докучаевск
Организации
СБУ Донецкоблгаз ДНР ВС РФ
Прочее
Газ Война Оккупация Подозрение
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:14
На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА
16:30
Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо
12:54
Листовки у телевышки в Белогорске: ответ оккупантам от партизанов
09:51
Украинские военные сожгли два самолета-амфибии Бе-12 «Чайка» и вертолет Ми-8 в Крыму
09:07
Оккупированные территории Украины ограничат в финансировании — ЦНС
16:16
ВСУ бьют по местам концентрации оккупантов: нанесен удар по Васильевке в Запорожской области
13:25
В оккупированном Первомайске Луганщины после удара дрона загорелся резервуар с топливом
11:33
Спецподразделение ГУР «Призраки» уничтожили российские вертолеты и РЛС в Крыму
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
16:49
На оккупированной Луганщине в шахте сорвались вагонетки с углем: есть погибший и пострадавшие шахтеры
15:55
Оккупанты пытаются скрыть расстрел мирных жителей на Херсонщине
16:52
В Энергодаре женщину оккупанты приговорили к 14 годам за переводы волонтерам ВСУ
15:51
Нехватка бензина в Донецке: на АЗС до сих пор украинский язык
14:44
Оккупанты в Херсонской области грозят конфискацией за мусор
13:36
Оккупанты игнорируют фильтры на заводах Донбасса — «Жовта Стрічка»
13:26
В Госдуме предлагают отключать интернет: оккупированный Донбасс рискует остаться без связи с миром
13:13
На оккупированных территориях Украины рекордное падение урожая
12:48
Старый флот грозит оставить рыбаков РФ без работы и рыбы
11:32
В оккупированном Рубежном антисанитария из-за мусора возле домов и на улицах: в ОВА рассказали, что происходит
все новости
22:50
Украинские спецназовцы уничтожили российских пилотов дронов в Донецкой области
21:57
«Украина передала партнерам актуальную потребность в ПВО, которая может ограничить способность РФ воевать», – Зеленский
21:41
Россия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровщины: есть раненые
21:20
«Разрушения и разбитые жизни»: в МВД показали, как сейчас выглядит город Белозерское на Донетчине
20:56
Зеленский встретится с Трампом 23 сентября в Нью-Йорке
20:14
На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА
19:02
Российский беспилотник атаковал микроавтобус под Краматорском: ранены три человека
18:01
СБУ сообщила о подозрении главе оккупационного концерна «Донбассгаз» в Докучаевске
17:28
Войска России обстреляли Рубцы в Донецкой области: возник масштабный пожар
16:55
Украинская армия постепенно вытесняет российские войска под Добропольем – ВСУ
16:54
Германия разрабатывает план медицинской эвакуации на случай войны НАТО и России
16:30
Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо
16:27
Минобороны Британии: Росгвардия усиливается танками для войны против Украины
15:45
ВСУ продолжают действия на Добропольском направлении: уничтожено 2696 оккупантов
15:29
Военные аналитики: россияне могут выйти к Степному через лесополосу
15:26
В Алексеево-Дружковке беспилотник снова атаковал гражданский автомобиль: ранена женщина
14:53
На Константиновском направлении Силы обороны дронами уничтожили танк и БМП россиян
14:29
Оккупанты дронами ударили по поселку Малотарановка: повреждена специализированная школа
14:27
Жилье и компенсации получили 13 тысяч из 4,5 миллиона нуждающихся ВПЛ
14:20
Сегодня Путин сделает ряд важных заявлений — Песков
все новости
ВИДЕО
Позиция российских пилотов дронов на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинские спецназовцы уничтожили российских пилотов дронов в Донецкой области
22 сентября, 22:50
Иллюстративное фото В Алексеево-Дружковке беспилотник снова атаковал гражданский автомобиль: ранена женщина
22 сентября, 15:26
Украинские военные FPV-дронами уничтожили российскую технику вблизи Константиновки. Фото: Александр Павленко На Константиновском направлении Силы обороны дронами уничтожили танк и БМП россиян
22 сентября, 14:53
Скриншот видео 7-го корпуса ДШВ ВСУ 7-й корпус ДШВ ВСУ сообщил о новом характере действий оккупантов у Покровска
22 сентября, 10:29
Военные уничтожили два самолета-амфибии Бе-12 в Крыму. Фото: ГУР МОУ Украинские военные сожгли два самолета-амфибии Бе-12 «Чайка» и вертолет Ми-8 в Крыму
22 сентября, 09:51
Дроны атаковали энергообъект в Краснодарском крае РФ. Кадр из видео Беспилотники ударили по тяговой подстанции в Краснодарском крае РФ
22 сентября, 09:39
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор