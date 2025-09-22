СБУ сообщила о подозрении главе оккупационного концерна «Донбассгаз» в Докучаевске

Подозреваемый глава оккупационного концерна «Донбассгаз» в Докучаевске. Фото: СБУ

СБУ задокументировала преступления и собрала безоговорочные доказательства вины коллаборанта, который возглавил так называемое «Докучаевское управление по газоснабжению и газификации ГК "Донбассгаз"». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



По материалам дела, этот оккупационный концерн был создан указом главы группировки «ДНР» в январе 2015 года. В состав предприятия входят структуры, которые перешли под контроль представителей оккупационной администрации и осуществляют транспортировку природного газа по магистральным газопроводам, хранение и реализацию сжиженного газа и метана.



До начала оккупации он работал главным инженером в этом же управлении. А после захвата города российскими войсками возглавил подразделение.



Основная задача структуры – на захваченных мощностях украинского предприятия «Донецкоблгаз» обеспечивать потребности войск захватчиков и их администрации.



Также мужчина вносил изменения в систему газоснабжения на оккупированных территориях, готовил документы по узакониванию деятельности структурного подразделения и осуществлял контроль за финансово-экономическими результатами управления.



На основании собранной доказательной базы ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

