Украинские спецназовцы уничтожили российских пилотов дронов в Донецкой области

Позиция российских пилотов дронов на Донетчине. Фото: кадр из видео

8-й полк специального назначения Сил специальных операций ВСУ обнаружил и уничтожил российский экипаж БПЛА в Донецкой области. Об этом сообщили в 8-м полке.



Днем пилоты ССО внимательно отслеживали позицию пилотов ВС РФ, чтобы установить их численность. А ночью, когда оккупанты пытались выставить или заменить свои дроны, украинские бойцы нанесли удар с воздуха. Как результат – ликвидированы два пилота россиян.

Напомним, что украинская армия постепенно вытесняет российские войска под городом Доброполье на Донетчине.