Трое людей погибли и 13 пострадали за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 22 сентября, погибли трое людей, кроме того, 13 мирных жителей получили ранения в Константиновке, Дмитровке, Дружковке, Сергеевке, Райгородке и Алексеево-Дружковке. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 22 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Белозерском и 1 в Константиновке», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 13 человек получили ранения.





С начала полномасштабной войны в 3655 человек, получили ранения — 8176 гражданских. Донецкой области Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что около 23:20 в понедельник, 22 сентября, российские оккупационные войска ударили по жилому сектору в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области.

