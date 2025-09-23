Россияне стали применять против ВСУ дроны с гранатометами

FPV-дроны «Гортензия» в России вооружают ручными гранатометами. Кадр из видео

Разработчики из российского Санкт-Петербурга утверждают, что поставили армии РФ более 18 тысяч FPV-дронов «Гортензия» разных типов.

Подробности на своем официальном сайте сообщила российская общественная организация «Народный фронт», которая поддерживает производителей. Она была создана по распоряжению Владимира Путина.

Отмечается, что «Гортензия» – это линейка беспилотных летательных аппаратов. В нее входит много моделей, большинство из них — FPV-камикадзе. Как рассказал технический директор проекта c позывным «Мекс», они используются для доставки грузов, бомбардировки, для размещения мин, выстрелов от РПГ и других боеприпасов.

По словам разработчика, к дронам «Гортензия» теперь можно подвесить ручной противотанковый гранатомет, имеющий спуск сверху, а не куркового типа. Оператор может направить БПЛА к позиции противника и дистанционно совершить выстрел. После этого пустой тубус сбрасывается, а аппарат летит на перезарядку.

«Важно, что этот вариант работы с подвешиванием гранатомета не требует никакой дополнительной модификации. Она взводится стандартным путем, подвесил, взвел, полетел выполнять задачу», – заявил «Мекс».

Дроны «Гортензия» также вооружаются системой сброса гранатометных боеприпасов. Разработчики добавили функцию, позволяющую сбросить одновременно большое количество снарядов, устроив локальную «ковровую бомбардировку» окопов, блиндажей или групп пехотинцев.

Напомним, британское Министерство обороны в соцсети Х сообщило, что Росгвардия, напрямую подчиняющаяся Владимиру Путину, усиливает свои подразделения танками.