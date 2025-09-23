НАТО готовится «разместить силы в Одесской области для устрашения Приднестровья», первая группа военных якобы уже прибыла в Одессу. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что, по данным службы разведки, «Европа готовится оккупировать Молдавию» и на данном этапе якобы осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств Североатлантического альянса в Румынии вблизи молдавских границ.

Также в ведомстве заявили, что «Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии», даже если ситуация сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства.

Европейцы якобы намерены «отыграться на маленькой Молдавии», испугавшись «прямого столкновения» с РФ, передаёт издание заявление СВР РФ.