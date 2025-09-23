Повреждены дома, газопроводы и линии электропередач: россияне за сутки атаковали Донетчину более 30 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 22 сентября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 35 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», —отметил он.



По словам Филашкина, под удары попали три района региона:



Покровский район. В Белозерском погибли 2 человека.



Краматорский район. В Лимане поврежден дом и 3 хозяйственные постройки. В Райгородке Николаевской громады ранены 2 человека, повреждены магазин и 2 автомобиля. В Спасско-Михайловке Новодонецкой громады повреждена хозяйственная постройка. В Андреевке повреждены 3 дома, магазин и 2 автомобиля. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 5 многоэтажек, 7 автомобилей, газопровод и линия электропередач; в Алексеево-Дружковке ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 22 многоэтажки, 5 частных домов, 2 админздания и кафе.





Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома.



Ранее мы писали, что около 23:20 в понедельник, 22 сентября, российские оккупационные войска ударили по жилому сектору в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области.

