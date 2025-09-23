В Москве из-за атаки дронов сорваны более 200 авиарейсов

Фото: Википедия

В московских аэропортах утром 23 сентября сохраняются серьезные сбои в расписании из-за ночной атаки украинских беспилотников. По данным на 11:00, задержано и отменено свыше 200 рейсов. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на представителей местных аэропортов.

В Шереметьево отменены 96 рейсов и задержаны еще 71. В Домодедово сообщили о задержке четырех и отмене двух рейсов. Во Внуково задержано 40 рейсов, пять бортов пришлось перенаправить в другие города. В Жуковском отменены три рейса и еще один задержан.

Несмотря на то что системы ПВО сбили несколько дронов, введенные ограничения привели к массовым перебоям в работе крупнейших аэропортов РФ. С утра ситуация остается напряженной: усилен контроль, а авиакомпании корректируют расписание.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в результате атаки повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура.