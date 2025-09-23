DeepState зафиксировал продвижение российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях

Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск по территории Днепропетровской и Запорожской областей.
По данным источника, силы РФ были замечены вблизи населенных пунктов Степное, Березовое и Ивановка в Синельниковском районе Днепропетровской области, а также у Новоивановки в Пологовском районе Запорожской области.
Скриншот: DeepState
«Карта обновлена. Враг продвинулся в районе Степового, Березового, Новоивановки и Ивановки», — указали аналитики.
Напомним, ВСУ удается развивать успех на Добропольском направлении в Донецкой области.