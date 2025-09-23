На Покровском направлении оккупанты предприняли 38 попыток штурма

Фото: Генеральный штаб ВСУ

На Покровском направлении за день враг предпринял 38 попыток штурма украинских позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Золотой Колодязь, Новоэкономическое, Миролюбовка, Родинское, Николаевка, Проминь, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, а также в направлении Новоукраинки и Филии. Два боевых столкновения в этом секторе еще продолжаются.



Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке на 16:00 23 сентября.



На Лиманском направлении украинские защитники отбили пять атак противника в районах Колодязи, Новоселовка, Торское и Шандриголово; еще три боя остаются незавершенными. На Северском направлении ВСУ успешно отразили две атаки оккупантов в районе Ямполя. На Краматорском направлении украинские военные сорвали одну попытку наступления врага возле Константиновки.

