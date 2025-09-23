Армия РФ обстреляла Краматорскую громаду: есть повреждения

Россияне атаковали Краматрск. Фото: Краматорский горсовет

Российские военные 23 сентября дважды ударили по Краматорской громаде Донецкой области. В результате атак есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



В ведомстве уточнили, что россияне обстреляли громаду с помощью БПЛА.



«В 08:00, с применением БпЛА V2U, российские войска ударили по двору частного дома. Поврежден автомобиль и хозяйственная постройка. Без пострадавших», — говорится в сообщении.



Кроме того, в 15:30 ударный БПЛА попал в частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



Ранее мы писали, что мужчина, раненый вчера во время удара FPV-дрона по Константиновке, умер в больнице Дружковки.

