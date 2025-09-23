Попытки прорыва и штурмы заканчиваются потерями для российских войск под Добропольем – ВСУ

Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState

Попытки прорыва и штурмы заканчиваются потерями для российской армии на Добропольском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



В результате работы артиллерии, разведки и рейдов 71-й егерской бригады ВСУ оккупанты теряют инициативу и человеческий ресурс на этом направлении.



«В посадках и на подступах к позициям остались десятки погибших – следствие того, что агрессора бросили на «мясо», а наши побратимы дали достойный отпор. Там, где они ждали «легкой победы», встретили холодный профессиональный ответ от знающей свое дело бригады», – отметили в ДШВ.



Видео 18+.

Напомним, что украинская армия постепенно вытесняет российские войска под городом Доброполье на Донетчине.