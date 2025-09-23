Оккупанты трижды атаковали Константиновку: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты во вторник, 23 сентября, нанесли несколько ударов по Константиновке Донецкой области. Известно, что пострадали три человека, есть жертвы. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате атаки вражеским FPV-дроном погиб гражданский человек. Удар повредил фасад многоквартирного дома», — отметил он.



По словам Горбунова, позже россияне снова ударили по Константиновке. На этот раз армия РФ использовала ствольную артиллерию. Были ранены два человека, также были повреждены фасады двух частных домов.



Кроме того, захватчики также ударили по городу с помощью FPV-дрона. Один человек погиб, еще один пострадал. Он получил телесные повреждения во время движения на мотоцикле.



Ранее мы писали, что мужчина, раненый вчера во время удара FPV-дрона по Константиновке, умер в больнице Дружковки.

