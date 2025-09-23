Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Армия РФ дронами атаковала Никополь: под повторный удар попали люди, есть погибшая и раненые

23 сентября 2025, 19:04

Армия РФ дронами атаковала Никополь: под повторный удар попали люди, есть погибшая и раненые

Последствия атаки на Никополь. Фото: Днепропетровская ОВА

23 сентября российские войска ударили по городу Никополь. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Загорелся частный дом. В результате попадания FPV-дрона погибла 70-летняя женщина. Ранения получили женщины 47, 55 и 86 лет.

В пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области рассказали, что около 10:00 оккупанты беспилотниками атаковали частные дома вдоль береговой линии города.

В результате одного из ударов произошел пожар, люди пытались потушить огонь. В этот момент ВС РФ повторно ударили FPV-дроном, в результате чего и погибла пожилая женщина.

Напомним, что 22 сентября Россия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровщины, в результате чего есть раненые.

