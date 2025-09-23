На оккупированной Луганщине объекты критической инфраструктуры не выдерживают нагрузок – ОВА

Авария на магистральном водоводе на захваченной Луганщине. Фото: оккупационное предприятие «Лугансквода»

В оккупированной Луганской области объекты критической инфраструктуры устарели и не выдерживают нагрузок. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, особенно это заметно на захваченной в 2014 году территории, где оккупанты 11 лет не уделяют внимания решению коммунальных проблем.



«Очередная из них возникла на одной из насосных станций. Поэтому без питьевой воды остались около 150 тысяч жителей городов Хрустальный, Антрацит, Петрово-Красноселье и ряда меньших населенных пунктов», – рассказал Харченко.

