На оккупированной Донетчине вынесли «приговоры» двум бойцам «Азова»: их обвиняют в «убийстве» жителей Мариуполя

23 сентября 2025, 21:51

«Осужденный» оккупантами боец «Азова» Николай Гуртовский. Фото: кадр из видео «Осужденный» оккупантами боец «Азова» Николай Гуртовский. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 28-летнего военнослужащего 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Николая Гуртовского. Об этом стало известно из сообщения фейковой «Прокуратуры ДНР».

Оккупанты утверждают, что якобы «в марте 2022 года Гуртовский совместно с сослуживцем, выполняя приказ командования, прибыл на улицу Плановую в Мариуполе с целью обследования, обнаружения и в последующем уничтожения военнослужащих ВС РФ».

«На улице Гуртовский открыл огонь из автомата по мирному жителю. Мужчина скончался на месте от полученных ранений», – сказали в оккупационном ведомстве.

Псевдосуд приговорил украинского бойца к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении командира отделения оптической разведки взвода управления минометной батареи – старшего оператора БПЛА бригады «Азов» Богдана Белинова.

Захватчики заявили, что якобы «в марте 2022 года Белинов на боевой позиции, оборудованной в жилом многоквартирном доме на улице Станиславского в Мариуполе, при несении боевого дежурства с другими военнослужащими визуально обнаружил шедшую вблизи позиций гражданскую женщину».

«Выполняя приказ командования, Белинов из автомата расстрелял мирную жительницу. В результате полученных огнестрельных ранений потерпевшая скончалась на месте», – сказали в фейковой прокуратуре.

Так называемый «суд» приговорил Белинова к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в начале сентября «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова» Олегу Маричану, которого оккупанты также обвиняют в «убийстве» жителя Мариуполя.

