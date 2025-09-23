На оккупированной Донетчине вынесли «приговоры» двум бойцам «Азова»: их обвиняют в «убийстве» жителей Мариуполя

«Осужденный» оккупантами боец «Азова» Николай Гуртовский. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 28-летнего военнослужащего 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ Николая Гуртовского. Об этом стало известно из сообщения фейковой «Прокуратуры ДНР».



Оккупанты утверждают, что якобы «в марте 2022 года Гуртовский совместно с сослуживцем, выполняя приказ командования, прибыл на улицу Плановую в Мариуполе с целью обследования, обнаружения и в последующем уничтожения военнослужащих ВС РФ».



«На улице Гуртовский открыл огонь из автомата по мирному жителю. Мужчина скончался на месте от полученных ранений», – сказали в оккупационном ведомстве.



Псевдосуд приговорил украинского бойца к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Также «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении командира отделения оптической разведки взвода управления минометной батареи – старшего оператора БПЛА бригады «Азов» Богдана Белинова.



Захватчики заявили, что якобы «в марте 2022 года Белинов на боевой позиции, оборудованной в жилом многоквартирном доме на улице Станиславского в Мариуполе, при несении боевого дежурства с другими военнослужащими визуально обнаружил шедшую вблизи позиций гражданскую женщину».



«Выполняя приказ командования, Белинов из автомата расстрелял мирную жительницу. В результате полученных огнестрельных ранений потерпевшая скончалась на месте», – сказали в фейковой прокуратуре.



Так называемый «суд» приговорил Белинова к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в начале сентября «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова» Олегу Маричану, которого оккупанты также обвиняют в «убийстве» жителя Мариуполя.