«Трамп теперь доверяет мне намного больше, чем Путину». Что сказал Зеленский после переговоров с президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке. Фото: ОПУ

23 сентября во время переговоров в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили определенные аспекты ситуации на поле боя. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с Трампом сообщил сам Зеленский.



По его словам, Трамп знает больше деталей о фронте, чем раньше.



«Я предоставил ему информацию о текущей ситуации на поле боя. Мы также обговорили и поделились определенными деталями, в частности насчет состояния экономики России. Мы считаем, что оно ухудшается. Мы соглашаемся с президентом Трампом насчет необходимости остановки закупки энергетических ресурсов из России», – сказал Зеленский.



Президент Украины отметил, что американский лидер постепенно понял, что глава Кремля Владимир Путин делился с ним далекой от правды информацией насчет ситуации на фронте.



«Теперь он доверяет мне намного больше. Сегодня президент Трамп со мной согласился, что Путин не станет ждать окончания войны в Украине и будет пытаться искать слабые места в Европе, в странах-членах НАТО», – добавил он.



Также Зеленский рассказал, что с Трампом они обсудили несколько перспективных идей для приближения мира.



«И надеюсь, что они дадут быстрые результаты», – заявил президент.

Напомним, что 23 сентября Зеленский и Трамп встретились на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.



Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что Украина при поддержке ЕС может вернуть всю страну в ее первоначальном виде.