В «ЛНР» рассказали, когда «планируют восстанавливать» Луганский аэропорт

Разрушенный Луганский аэропорт. Фото: 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ

Группировка «ЛНР» совместно с представителями Росавиации якобы разрабатывают дорожную карту по восстановлению Луганского аэропорта. Об этом стало известно из заявления так называемого «министра инфраструктуры и транспорта ЛНР» Альберта Апшева.



По его словам, 23 сентября в ходе совещания они обсудили технические моменты, связанные с проведением кадастровых работ и разработкой проектной документации.



«Это тот прочный фундамент, без которого невозможно приступить к реализации столь масштабного задания. Сейчас мы находимся на подготовительном этапе. Проведение основных строительных работ запланировано на 2028-2030 год. Особую гордость вызывает архитектурная концепция нового аэровокзала. В основе проекта – образ российской деревянной игрушки "птица счастья"», – сказал Апшев.

Напомним, что в июне СБУ сообщила о подозрении «министру транспорта и инфраструктуры ЛНР» и бывшему оккупационному мэру Алчевска Альберту Апшеву.