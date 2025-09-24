В РФ стали ограничивать продажу бензина «в одни руки»

Ограничения на продажу топлива вводятся во многих регионах России

В России усиливается топливный кризис, вызванный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В российских регионах стали отпускать не более 10–20 литров бензина «в одни руки» или продавать только дизель. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Независимый топливный союз (НТС).

«Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с небольшими заправками», – пояснил президент НТС Павел Баженов.

Он отметил, что ограничения на продажу топлива вводятся прежде всего в Центральной России, Поволжье, на юге страны и Дальнем Востоке.

Представители топливного бизнеса в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях подтвердили лимиты на продажу бензина «в одни руки».

Кроме независимых компаний, ограничения ввели и вертикально интегрированные компании. Так, например, Лукойл на отдельных заправках в Москве запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты на ряде АЗС в Нижнем Новгороде.

По данным НТС, на середину сентября дефицит бензина был зафиксирован в 21 регионе – от Чукотки и Сахалина до Рязанской и Самарской областей.

Ранее мы писали, что на кадрах, снятых россиянкой на одной из автозаправочных станций оккупированного Донецка, видно, что из всех марок бензина в продаже остался лишь АИ-95. Литр этого топлива стоит 85,89 российского рубля, что примерно соответствует 25 гривнам.