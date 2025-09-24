Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В РФ стали ограничивать продажу бензина «в одни руки»

24 сентября 2025, 14:42

В РФ стали ограничивать продажу бензина «в одни руки»

Ограничения на продажу топлива вводятся во многих регионах России Ограничения на продажу топлива вводятся во многих регионах России

В России усиливается топливный кризис, вызванный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В российских регионах стали отпускать не более 10–20 литров бензина «в одни руки» или продавать только дизель. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Независимый топливный союз (НТС).

«Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с небольшими заправками», – пояснил президент НТС Павел Баженов.

Он отметил, что ограничения на продажу топлива вводятся прежде всего в Центральной России, Поволжье, на юге страны и Дальнем Востоке.

Представители топливного бизнеса в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях подтвердили лимиты на продажу бензина «в одни руки».

Кроме независимых компаний, ограничения ввели и вертикально интегрированные компании. Так, например, Лукойл на отдельных заправках в Москве запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты на ряде АЗС в Нижнем Новгороде.

По данным НТС, на середину сентября дефицит бензина был зафиксирован в 21 регионе – от Чукотки и Сахалина до Рязанской и Самарской областей.

Ранее мы писали, что на кадрах, снятых россиянкой на одной из автозаправочных станций оккупированного Донецка, видно, что из всех марок бензина в продаже остался лишь АИ-95. Литр этого топлива стоит 85,89 российского рубля, что примерно соответствует 25 гривнам.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Бензин Россия Продажа Ограничения
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
21:51
На оккупированной Донетчине вынесли «приговоры» двум бойцам «Азова»: их обвиняют в «убийстве» жителей Мариуполя
21:13
На оккупированной Луганщине объекты критической инфраструктуры не выдерживают нагрузок – ОВА
15:46
В порт оккупированного Крыма впервые зашло китайское судно — СМИ
14:56
Кремль превращает население на оккупированных украинских территориях в ресурс для войны
10:51
В оккупированном Крыму в результате атаки повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура — ASTRA
20:14
На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА
16:30
Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо
12:54
Листовки у телевышки в Белогорске: ответ оккупантам от партизанов
09:51
Украинские военные сожгли два самолета-амфибии Бе-12 «Чайка» и вертолет Ми-8 в Крыму
09:07
Оккупированные территории Украины ограничат в финансировании — ЦНС
16:16
ВСУ бьют по местам концентрации оккупантов: нанесен удар по Васильевке в Запорожской области
13:25
В оккупированном Первомайске Луганщины после удара дрона загорелся резервуар с топливом
11:33
Спецподразделение ГУР «Призраки» уничтожили российские вертолеты и РЛС в Крыму
12:59
Без воды остались около 250 тысяч человек на оккупированной Луганщине
20:56
Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали
16:49
На оккупированной Луганщине в шахте сорвались вагонетки с углем: есть погибший и пострадавшие шахтеры
15:55
Оккупанты пытаются скрыть расстрел мирных жителей на Херсонщине
16:52
В Энергодаре женщину оккупанты приговорили к 14 годам за переводы волонтерам ВСУ
15:51
Нехватка бензина в Донецке: на АЗС до сих пор украинский язык
все новости
16:31
В НАТО разгораются споры по вопросу: сбивать или нет российские самолеты
16:31
После атаки дронов в Новороссийске введен режим ЧС
16:04
ССО и ГУР устроили засаду на транспорт российских войск в тылу РФ
15:53
ВСУ остановили сотню оккупантов с бронетехникой на Донбассе
15:52
Медведев решил успокоить россиян после заявлений Трампа в поддержку Украины
15:26
Зеленский назвал Казахстан среди стран, где возможна встреча с Путиным
15:16
В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Башкортостане РФ: на заводе продолжается пожар
14:48
Российская авиация сбросила три авиабомбы на Константиновку: погибли два человека, еще восемь – ранены
14:46
Украина получит новый пакет помощи от Канады
14:42
В РФ стали ограничивать продажу бензина «в одни руки»
14:17
В «ЛНР» рассказали, когда «планируют восстанавливать» Луганский аэропорт
14:07
Новороссийск атаковали БПЛА и безэкипажные катера: есть погибшие
13:51
Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку: много повреждений
13:35
Донецкая ОВА направила еще 25 миллионов гривен для украинских военных
12:29
Российские военные расстреляли семью гражданских и взяли в заложники их ребенка в Донецкой области
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
11:45
Венгрия не откажется от российской нефти — Сийярто
11:39
За сутки армия РФ била по Донецкой области: повреждены дома, машины и хозпостройки
11:16
В Кремле заявили, что Путин «готов» ко встрече с Зеленским, но после ее подготовки
10:52
Российская армия захватила села в Днепропетровской и Запорожской областях – DeepState
все новости
ВИДЕО
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске Краснодарского края России. Фото: ASTRA После атаки дронов в Новороссийске введен режим ЧС
24 сентября, 16:31
Засада ССО и ГУР в российском тылу. Фото: кадр из видео ССО и ГУР устроили засаду на транспорт российских войск в тылу РФ
24 сентября, 16:04
Скриншот ВСУ остановили сотню оккупантов с бронетехникой на Донбассе
24 сентября, 15:53
Дроны и безэкипажные катера атаковали Новороссийск. Фото: ASTRA Новороссийск атаковали БПЛА и безэкипажные катера: есть погибшие
24 сентября, 14:07
Убитый гражданский в Шандриголово. Фото: кадр из видео Российские военные расстреляли семью гражданских и взяли в заложники их ребенка в Донецкой области
24 сентября, 12:29
Глава Башкортостана подтвердил атаку на «Газпром нефтехим Салават». Фото: ASTRA В Башкортостане вновь атакован нефтехимический комплекс
24 сентября, 09:58

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор